El condado de Broward ha decidido relajar algunas de las regulaciones sobre el coronavirus en respuesta a las mejoras en la tasa de positividad que muestra el condado en los últimos días.

Por redacción MiamiDiario

Según el alcalde Dale V.C. Holness “está funcionando. Los resultados son que durante las últimas dos semanas, hemos visto una tasa de positividad de menos del 5%. Eso es genial”, reportó Telemundo51.

Holness además agradeció “a la gente del condado de Broward por seguir las órdenes que hemos emitido y hacer lo que tenemos que hacer para prevenir la propagación del coronavirus”.

Como resultado, Holness explicó que el condado haría ajustes para relajar algunas de sus pautas de salud pública cuyos cambios incluyen:

Las instalaciones para banquetes y espacios para eventos pueden operar al 50% de su capacidad, con ciertas restricciones como que no se permiten más de 100 personas en una sala.

Las actividades atléticas no profesionales organizadas con espectadores, como los juegos de escuelas secundarias y ligas menores, pueden operar con algunas restricciones aún vigentes.

Los mostradores de los restaurantes se pueden usar para sentarse, aunque no se puede vender licor a los clientes.

Los niños menores de 17 ahora pueden reunirse en grupos de más de 10 menores en las guarderías.

Los restaurantes y establecimientos de comida pueden tener billar y otros juegos operando dentro de las instalaciones.

Los complejos de apartamentos y asociaciones de propietarios pueden acceder a que los residentes traigan invitados; y no se necesita tener a alguien en el lugar mientras se usa la piscina.

Los restaurantes pueden tener artistas en vivo, siempre que esos artistas estén al menos a 10 pies de distancia de los invitados, y los clientes deben usar máscaras cuando no estén sentados en las mesas.

Los deportes en los parques estarán permitidos para grupos de hasta 10 personas, aunque se deben usar máscaras mientras no se participe activamente en la actividad deportiva.

Todos estos cambios entran en vigencia de inmediato, con la excepción de permitir la apertura de salones de banquetes y espacios para eventos, que entrará en vigencia el 2 de octubre.

El alcalde Holness señaló que los bares y clubes permanecerán cerrados en este momento, y que espera que varios centros de votación puedan convertirse pronto en lugares de entrega de boletas en vehículos.

“Estoy orgulloso de la gente del condado de Broward. Estamos todos juntos en esto y el COVID nos lo ha enseñado”, dijo Holness. “Lo que afecta a uno puede afectar al otro y con frecuencia lo hace”.

