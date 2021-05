El sábado 5 de junio se llevará a cabo el Rally para la conservación del clima americano y el alcalde Francis Suárez hizo un llamado a todas las personas de Miami a participar en este evento.

Dicho rally está organizado por la Coalición Estadounidense por la Conservación, el alcalde Francis Suarez, la Federación de Jóvenes Republicanos de Florida, los Jóvenes Republicanos de Miami, la Federación de Mujeres Republicanas de Florida, el Comité Nacional Universitario Republicano y Maverick PAC.

Y además del alcalde Suárez, también estarán presentes como oradores el excongresista Carlos Curbelo, la congresista María Salazar, la senadora estatal Ana María Rodríguez, la representante estatal Demi Busatta Cabrera y el alcalde de Coral Gables Vince Lago.

El movimiento conservador en Florida está a la vanguardia de la acción contra el cambio climático, ¡y es hora de dar el siguiente paso para demostrar nuestra dedicación a proteger nuestro medio ambiente! Venga y demuestre su apoyo para el camino correcto hacia el cambio climático.

Dicha actividad se realizará en horas de la tarde en las inmediaciones de Bayfront Park y los interesados se pueden registrar en la página de Event Brite.

“Crear un Miami que dure para siempre debería ser algo por lo que todos nos esforzamos. Únete a mí y al @ACC_National”. Decía el tuit de Francis Suárez.

Creating a Miami that Lasts Forever should be something that we all strive towards.

Join me and the @ACC_National to hear more.

Register ➡️https://t.co/L4RCcPIX7R pic.twitter.com/d2w5GnoKGk

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) May 25, 2021