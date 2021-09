La alcaldesa de Miami Dade Daniella Levine Cava no dejó pasar la oportunidad para responder una publicación que daba a conocer que en la Bahía de Biscayne este fin de semana hubo una matanza de peces producto de las aguas carentes de oxígeno por la contaminación.

A lo que la alcaldesa respondió por Twitter: “Nuestro medio ambiente es nuestra economía y la salud de la bahía es vital; por eso el condado de Miami-Dade está tomando medidas urgentes para revertir la crisis que enfrentan nuestras aguas. Estamos acelerando las inversiones para reemplazar / reparar la infraestructura de agua y la conversión de sistemas sépticos a alcantarillado”.

Del mismo modo, Levine Cava explicó que a comienzos de este año la junta de comisionados pasó y el Condado comenzó a implementar una prohibición sobre el uso de fertilizantes durante la temporada de lluvias (del 15 de mayo al 31 de octubre), cuando es más probable que los nutrientes se transporten en el agua que fluye del paisaje urbano.

“En el presupuesto propuesto de este año, planeamos invertir casi $ 4 millones para abordar la matanza de peces y las inundaciones, manejar la recolección y remoción de algas y preservar y proteger la Bahía de Biscayne”, reiteró Levine Cava.

Además la alcaldesa dijo que el personal del condado respondió temprano esta mañana a los informes de la reciente muerte de peces en el norte de la Bahía de Biscayne, y aunque parece limitado en este momento, el personal estará monitoreando y realizando investigaciones adicionales en los próximos días y está trabajando en la remoción de peces muertos.

We all play a part in protecting the Bay! Report a fish kill 24/7 at https://t.co/lfYGBKOe9j, email [email protected], or call 305-372-6955.

Observing the fertilizer ban, reducing use of plastic & picking up trash & dog waste are more key actions you can take to help. (5/5) pic.twitter.com/LN56ETjnMI

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) September 6, 2021