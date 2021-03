SeaWorld Orlando estrenará próximamente una montaña rusa naranja brillante y familiar llamada Ice Breaker que avanza y retrocede hasta 52 mph en un viaje de 90 segundos, reportó Micechat

Ice Breaker es la primera montaña rusa de lanzamiento en SeaWorld que cuenta con cuatro lanzamientos, tanto hacia adelante como hacia atrás, con la caída más pronunciada más allá de la vertical en Florida.

Si le gustan las emociones fuertes, debería añadir esta montaña rusa a su lista de cosas que hacer.

La mercancía ya está en las tiendas. . .

Aunque no se ha anunciado ninguna fecha de apertura, parece que está listo para funcionar. No podemos esperar para dar una vuelta

Hay mucho que ver hoy, incluyendo la iteración de este año del Seven Seas Food Festival, además de actualizaciones en la entrada del parque y una nueva atracción.

Otra de las novedades de SeaWorld Orlando es la guardería de los delfines, que ha dejado de ser accesible y su capacidad está controlada por un embajador.

Lo que antes era Mango Joe’s ha recibido un nuevo cartel y un nuevo nombre: Altitude Burgers.

El rótulo con temática de avalancha encaja mucho mejor en la zona del Ártico Salvaje, especialmente con la nueva atracción Ice Breaker que abrirá pronto

Puede comprar cordones de muestreo de 10 o 15 muestras. Los titulares de pases pueden obtener 18 muestras por el precio de 15.

Las degustaciones tienen un tamaño decente, compartir 5 degustaciones entre 2 adultos fue satisfactorio.

#SeaWorld's iconic lighthouse will get a repaint this year with a new vibrant mural featuring 16 different sea animals 🐙🐟 This new theme will continue into an 'Instagram Wall' 📸 ideal for those family photos 🤩 #SeaWorldOrlando #Florida pic.twitter.com/m5AT4ZGL3y

— Debbie's Villas (@DebbiesVillas) March 24, 2021