EE.UU rompe récord del vuelo espacial más largo: Lo hizo un astronauta de Miami

El 11 de septiembre, el astronauta de la NASA, Frank Rubio, hizo historia al superar el vuelo espacial más largo, en cuestión de tiempo, realizado por un ciudadano de Estados Unidos. Con esta hazaña, supera el récord anterior de 355 días establecido por el astronauta retirado de la NASA, Mark Vande Hei.

Rubio, que ha estado en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde septiembre de 2022, como parte de la Expedición 68, ha efectuado cientos de experimentos científicos y fue testigo de la llegada y salida de varios vehículos de carga y tripulación.

Este expiloto de helicóptero del ejército y cirujano de vuelo fue seleccionado como astronauta en 2017. De padres salvadoreños, nació en California pero desde los seis años se mudó con su familia a Miami, lugar que considera como su hogar. Además, se graduó en la Miami Sunset Senior High School, durante su juventud.

No está previsto que regrese a la tierra al menos hasta el próximo 27 de septiembre. Esto quiere decir que extenderá su estadía hasta los 371 días. El récord absoluto de más tiempo en el espacio lo estableció en 1990 el ruso Valery Poliakov con 437 días.

¿Cómo se dio el récord?

Cuando Rubio salió de la Tierra, nadie tenía previsto que iba a romper el récord espacial para los Estados Unidos. En un principio, tenía estimado pasar seis meses en el espacio y luego regresar. Sin embargo, la nave espacial rusa que lo trasladó tuvo una fuga de refrigerante y las autoridades rusas consideraron que no era segura para los astronautas.

Rusia lanzó una nueva nave espacial en febrero, que se acopló a la ISS sin problemas. Sin embargo, decidieron retrasar el arribo de Rubio hasta septiembre, para garantizar un viaje completamente seguro.

En la actualidad, Rubio está investigando cómo los controles hápticos, las interfaces de usuario y la realidad virtual podrían comandar y controlar robots en la superficie desde largas distancias, informó la NASA.

Asimismo, la agencia añadió que trabajó en varios experimentos relacionados con robótica, física espacial y biología, y participó en tres caminatas espaciales.

Concentración es la clave

En una entrevista grabada el pasado 5 de septiembre, compartida por el canal de Youtube, VideoFromSpace, en la que conversó con el anterior récord Mark Vande Hei, Rubio resaltó que uno de los mayores retos ha sido mantener la concentración en todo momento.

“Estamos en un entorno completamente implacable, haciendo algo peligroso e increíblemente desafiante. El 99,9% del tiempo que estamos aquí son solo operaciones nominales. Pero tratar de mantener esa ventaja, saber que podemos responder cuando sea necesario si algo sale mal, se vuelve un desafío cuanto más tiempo uno permanece aquí. Aun así como he dicho, he tenido grandes compañeros de equipo que me han ayudado en ese esfuerzo”, declaró.

Por otra parte, resaltó cómo el trabajo en equipo es fundamental para que todo funcione a la perfección en el ISS. Para Rubio es increíble cómo todo está sincronizado. No obstante, admite que hubiese querido hacer más, pero aseveró que es un honor y una bendición haber podido estar tanto tiempo en el espacio. Resaltó todo el respaldo que ha recibido por parte de su familia.

“Han sido la piedra angular que me ha inspirado a mantener una buena actitud mientras estuve aquí. La resiliencia que mostraron mi esposa y mis hijos, enfrentaron muchos desafíos el año pasado, simplemente prosperaron durante todo el proceso. Tener eso hizo que fuera mucho más fácil estar aquí, y estoy increíblemente agradecido por ellos”, concluyó.