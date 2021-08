Los niños ahora están siendo hospitalizados en cantidades récord en los Estados Unidos, y los médicos advierten que podría empeorar a medida que las escuelas comiencen a reabrir y la variante delta del coronavirus de rápido movimiento aumenta los casos.

Las nuevas admisiones hospitalarias de niños de covid-19 han alcanzado sus niveles más altos desde que EE. UU. comenzó a rastrear los casos pediátricos hace aproximadamente un año, alcanzando un máximo de un promedio de 303 nuevas admisiones por día durante la semana que terminó el 22 de agosto, según muestran los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los niños aún representan una cantidad muy pequeña de hospitalizaciones, señalan los médicos, porque son aproximadamente el 1.8% de todas las hospitalizaciones por covid-19 en los EE. UU. el virus simplemente no afecta a los niños tan fuerte como a los adultos. Tienen menos probabilidades de infectarse con el nuevo coronavirus que otros grupos de edad y generalmente tienen síntomas más leves. De las más de 520,000 muertes por covid-19 de las que los CDC tienen datos demográficos, menos de 500 eran niños menores de 18 años.

Aún así, algunos niños con covid-19 pueden terminar en el hospital. Unos 4.404 niños han contraído un síndrome inflamatorio raro, pero grave, causado por covid-19 conocido como MIS-C; 37 han muerto a causa de ella, según los CDC.

En el Wolfson Children’s Hospital en Jacksonville, Florida, 15 niños fueron hospitalizados con covid-19, y seis en la UCI el lunes, según la instalación. El hospital ha informado de 71 admisiones pediátricas en lo que va de mes y 87 admisiones en julio, más que las 49 admisiones informadas durante el aumento previo de la comunidad en enero.

With new cases of COVID-19 rising in children, medical experts are growing more concerned about the virus’ long-term complications for babies, kids and teens: https://t.co/8D2UGXA6tC pic.twitter.com/baI7nb1e54

— Wolfson Children's Hospital (@WolfsonChildren) August 26, 2021