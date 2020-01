¡Atención! Ya se inició el proceso de inscripción para el Miss Carnaval Miami 2020

Con miras ala celebración del Carnaval de Miami,y los organizadores del certamen de Miss Carnaval Miami están buscando a la próxima jovencita que podría convertirse en la nueva reina de este acontecimiento, según difundió telemundo51

A través del siguiente enlace, las jovencitas interesadas pueden inscribirse. Tienen chance hasta el 25 de enero: https://carnavalmiami.com/events/miss-carnaval-miami/miss-carnaval-miami-aplication/

Un dato a considerar es que Miss Carnaval Miami 2019 se prepara para entregar su corona y durante una sesión de fotos, habló de cómo su vida cambio hace un año. “Me cambió la vida por completo, ahora soy una estudiante full time porque pude ganar premios, becas”, dice Camila Cuesta, Miss Carnaval Miami 2019.

Miss Carnaval representa a los organizadores del Carnaval de Miami, el club Kiwanis de La Pequeña Habana, cuya labor comunitaria incluye la educación de los niños y empoderar a las familias hispanas de Miami.

Camila Cuesta señaló: “Tuve la oportunidad de ser la directora del campamento de verano de los Kiwanis y estar con los niños prácticamente 50 horas a la semana”.

La instructora de modelaje de Miss Carnaval, Alicia Faccio, se refirió a las oportunidades que se les brinda a las concursantes. “Creo q el certamen de belleza ayuda a tener más seguridad en sí mismas y sobre todo que les orienta, enseña, educa, con tan solo tener la oportunidad de ganar una beca universitaria, ya es suficiente ayuda para sus padres”, dice Faccio.

Ivis Guerra, directora de Miss Carnaval y del club Kiwanis explica que la entrevista y el certamen será bilingüe. “En nuestra comunidad las jóvenes se sienten orgullosas de ser hispanas, pero a veces no dominan el idioma español, asi que vamos en inglés y español, también tienen que tener de 17 a 25 años y solteras”, señala Guerra.

Es de hacer notar que algunas muchachas ya se están preparando, pues no solo se trata de destacar una bella sonrisa y una personalidad encantadora. Hazel Rodríguez, fotógrafa oficial del certamen y exfinalista de Miss Carnaval, dice que buscan “dentro de ellas esa cualidad que tienen diferente y que pongan el corazón, que es lo que enseña. Eso es lo que estamos buscando”.

Absolutely thrilled and delighted to welcome back @mirta_deperales as a sponsors of Miss Carnaval Miami 2020. THANKS!

Apply online to compete to win scholarships, cash prizes, entry to Miss Florida and so much more! https://t.co/V2kUMDGFDl#ChicaMirta #ChicaMirtadePerales #ItGirl pic.twitter.com/CSClja1eNo

— CarnavalMiami (@Carnaval_Miami) January 10, 2020