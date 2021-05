Tras un voraz incendio en el condado de Indian River, las autoridades cerraron todos los carriles en dirección norte y sur de la Interestatal 95.

La información fue dada a conocer por la Patrulla de Carreteras de Florida.

Smoke from a wild fire has both northbound and southbound lanes blocked on I-95 in Indian River County. Northbound traffic is being diverted off the 156 Mile Post exit at CR-512 and southbound traffic is being diverted off the 166 Mile Post exit at St. John’s Heritage Pkw. pic.twitter.com/gbUNWGXGK2 — FHP West Palm Beach (@FHPPalmBeach) May 21, 2021

El incendio de matorrales en el condado de Indian River es actualmente de 800 acres justo al sur de la línea del condado de Brevard, dijo el Servicio Forestal de Florida.

No se han producido daños estructurales ni en ningún edificio, y no se ha informado de ningún herido.

No se ha logrado contener el incendio.

WPTV informa que los funcionarios de FHP han cerrado todos los carriles en dirección norte y sur de la I-95 al norte de la carretera del condado 512 y al sur de Malabar Road debido al humo.

El Servicio Meteorológico Nacional en Miami emitió una advertencia de bandera roja para “alertar a la gente de un patrón climático de fuego crítico en curso o esperado.”

El interior del condado de Miami-Dade está bajo una advertencia de incendio de matorrales hasta el sábado a las 2 de la mañana.

May 21: While hazardous marine and beach conditions continue today, a RED FLAD WARNING is effect beginning at 8 AM EDT this morning for critical fire weather conditions. Make sure to prepare, be aware, and act early if a wildfire comes your way. #WeatherReady #Flwx pic.twitter.com/c32nJQcaiK — NWS Miami (@NWSMiami) May 21, 2021

El Servicio Forestal de Florida dijo que está desplegando un grupo de trabajo para ayudar en los esfuerzos de supresión.

La agencia dijo que 46 incendios están quemando más de 4.000 acres en toda la Florida.