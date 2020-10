Una jueza del Condado Miami-Dade determinó que un club de bailarinas desnudistas del área puede tener a las bailarinas después de la medianoche. De esta manera, el establecimiento podrá ignorar el toque de queda que hace tres meses impuso el alcalde Carlos Giménez, como una medida necesaria para frenar la propagación del COVID-19, según reportó miamimundo

Lo cierto es que el triunfo obtenido por el club Tootsie’s en Miami Gardens podría echar por tierra las restricciones del condado, y los abogados del club dijeron que la decisión de la jueza probablemente signifique el fin del toque de queda que impuso Giménez, a menos que el condado gane la apelación que presentó.

Vale recordar que la jueza Beatrice Butchko emitió una orden el viernes donde permitía que Tootsie’s estuviera abierto toda la noche, y señaló que el decreto estatal del gobernador Ron DeSantis impedía que el condado cerrara el club toda la noche. A la vez que le permitía a los condados y ciudades limitar la capacidad de los restaurantes, la orden del gobernador con fecha de 25 de septiembre le prohibía a los gobiernos locales emitir regulaciones por el COVID que impidiera que el público pudiese trabajar.

Butchko escribió que la “acción preventiva de DeSantis comprende necesariamente toques de queda que les impide trabajar a los negocios, y a la larga reducen su capacidad a cero”.

El comentarista deportivo radial Andy Slater fue el primero en hacerse eco de la demanda de Tootsie’s.

La orden de Butchko también le prohíbe al condado poner en vigor una sección de la orden de Giménez donde se especifica que los restaurantes deben cerrar el comedor cuando comience el toque de queda. Los abogados y representantes del gobierno condal no quisieron hablar del asunto el viernes por la noche, ni dijeron qué significa la orden para los restaurantes que tratan de decidir si ahora pueden seguir abiertos pasada la medianoche.

I want to reiterate that if everyone wears masks in public & stays away from large social gatherings that can trigger dangerous super-spreader events, we can continue to keep the COVID-19 positivity rate low & not overwhelm our hospitals. (3/3) Read more: https://t.co/2PPccQsrEh

The ruling was handed down in response to a complaint from the adult entertainment company known locally as Tootsie’s. Miami-Dade County has filed an appeal. As of right now, the County cannot enforce the curfew at businesses until resolution of the appeal. (2/3)

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) October 17, 2020