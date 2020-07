La policía busca a un hombre que fue captado a través de una cámara de seguridad cuando realizó un robo en la tienda Pembroke Pines Target.

Por Redacción MiamiDiario

Un hombre de cabello gris con una máscara de bandera estadounidense entró al local ubicado en Pembroke Pines Target, 1123 Pines Boulevard, alrededor de las 9:13 p.m. el viernes 3 de julio. Recogió un purificador de aire Dyson, valorado en $ 649.99 y se dio a la fuga.

Luego fue a un registro de autopago y escaneó un código de barras alternativo de $ 16.

La policía dijo que el hombre salió de la tienda, “pasando todos los puntos de venta y nunca haciendo ningún intento de pagar el precio total de la mercancía”.

Las autoridades lo describen como un hombre blanco, de 5 pies, 9 pulgadas de alto, finales de los 50, con cabello corto y gris.

Considerado Petit Theft of the First Degree cuando el valor de la propiedad robada vale menos de $ 750, pero más de $ 100, alguien condenado por robo insignificante puede recibir una combinación de cualquiera de las siguientes sanciones: un año en la cárcel, un año de libertad condicional o una multa de hasta $ 1,000.

La policía de Pembroke Pines insta a los ciudadanos a suministrar información a través de los siguientes números: detective Christina Cruz al (954) 431-2225 o se pueden dar consejos anónimos a Broward Crimestoppers al (954) 493-8477.

Con información de Local10