La pizza y el Bitcoin han tenido una relación muy cercano desde los inicios de la principal criptomoneda, hay que recordar la primera transacción que se hizo fue en una pizzeria y para ella se utilizaron más de 10 mil Bitcoins, lo que hoy significarían unos 430 millones de dólares.

Hace 11 años que se realizó esa transacción en Bitcoins por un par de pizzas, y ahora una nueva cadena de pizzerias apoyará a los desarrolladores de Bitcoin.

Uno de los entusiastas del Bitcoin conocido por Twitter, Anthony Pompliano, anunció la creación de Bitcoin Pizza, quienes aportarán sus ganancias al fondo de desarrollo de Bitcoin de la Human Rights Foundation. El propio Pompliano anunció la creación de esta marca de pizzas este martes 18 de mayo vía Twitter.

Today I am announcing Bitcoin Pizza – a new national pizza brand that is launching in 10 cities.

The first pizzas will be delivered this Saturday, which is the 11 year anniversary of the infamous bitcoin pizza transaction.

Buy pizza: https://t.co/L6AkyRPgjr 🔥🔥 pic.twitter.com/nUkCZd430Q

— Pomp 🌪 (@APompliano) May 18, 2021