La polémica ex atleta olímpica y estrella transgenero Caitlyn Jenner sorprendió el viernes, con la entrega de documentación para postularse al cargo de Gobernadora de California.

Jenner buscaría ganar las elecciones revocatorias del actual mandatario de California, Gavin Newsom, que se realizarán a finales de año.

“Durante la última década, hemos visto el destello del Estado Dorado reducido por un gobierno de partido único que coloca la política sobre el progreso y los intereses especiales sobre las personas”, dijo Jenner en un comunicado.

Claytin Jenner, no estará sola en su carrera por lograr la gobernación de California. La celebridad estará acompañada por de agentes veteranos del Partido Republicano, incluido Ryan Erwin, quien ha trabajado en campañas nacionales y estatales durante años.

Además, su campaña estará guiada por la empresa Nucleus quien fue gerente de campaña del presidente Trump durante parte de 2020 y director digital en 2016.

Hasta los momentos, el secretario de estado de California está revisando las firmas para ver si se aprueba o no el revocatorio contra el actual Gobernador.

Caitlyn Jenner is an unqualified, selfish hack who cares only about protecting her wealth and that of her family. Her views on the issues are horrible. Let's hope that being rich and famous won't be enough this time.

— Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) April 23, 2021