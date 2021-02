Los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron este sábado un paquete de estímulo de $1.9 billones, reportó telemundowashingtondc

Sin embargo, el incremento del salario mínimo a $15 la hora es probable que no aparezca en la versión final del proyecto de ley que llegue al escritorio del presidente Joe Biden,

La Cámara de Representantes aprobó el programa de ayuda económica que incluye pagos directos para los estadounidenses, dinero extra para los desempleados y otros fondos de gran interés para el país.

Todo para combatir la crisis del coronavirus. Se trata de una victoria parcial para el presidente Joe Biden ya que queda por verse si el Senado también le da el visto bueno.

La Cámara aprobó el Plan de Rescate Estadounidense de 2021 (H.R.1319) con una votación de 219-212.

Nancy Pelosi emitió un apasionado discurso sobre la urgente necesidad del alivio.

“A medida que avancemos en esta legislación, continuaremos ajustando los $15, lo que le daría un aumento a 27 millones de estadounidenses”, indicó Pelosi.

A once in a lifetime crisis demands bold solutions; it demands the #AmericanRescuePlan. @HouseDemocrats will protect American lives & get our economy back on track. Help is on the way. pic.twitter.com/IThsI8sQtV

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 27, 2021