Este miércoles en horas de la mañana una parte del centro de Miami amaneció inundada. La causa fue la rotura de un tubo principal de 12 pulgadas por donde pasa el agua, así que tomen sus precauciones, inform’p300 Biscayne Boulevard Way.

El portal de noticias Local 10 News reportó que un espectador le envió un video donde se observa a varios automóviles tratando de abrirse paso a través de las calles inundadas.

El comisionado de Miami, Ken Russell, fue al área al enterarse de la rotura del tubo. Luego de observar el panorama tuiteó que se estaba comenzando a formar un sumidero.

Dijo que la arena y los sedimentos de la calle llegaron a la Bahía de Biscayne. Esto es un problema gravísimo ya que puede afectar terriblemente los corales y los niveles de oxígeno para la vida marina de la zona.

“Es muy frustrante”, comentó Russell a Local 10 News.

Luego aseveró, “Damos unos pasos hacia adelante y luego 10 hacia atrás. La calidad del agua está comprometida en nuestra bahía. Esta es solo otra situación en la que más sedimentos están llegando a la bahía, cubriendo los corales, llegando a la arena, reduciendo el oxígeno y matando a los peces “.

Major water break downtown @CityofMiami. Sinkhole forming

Conductores eviten el área de Biscayne Boulevard

Funcionarios del Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade solicitaron a los conductores que eviten el área de Biscayne Boulevard desde Southeast Second Street hasta Biscayne Way, y Southeast Third Avenue hasta Biscayne Boulevard. Mientras se solventa la situación.

El sistema Metromover también permanece temporalmente cerrado debido a la rotura de la tubería principal. Actualmente, se ofrece un servicio gratuito de traslado en autobús para los viajeros.

Una portavoz del Departamento de Agua y Alcantarillado dijo que no estará claro cuándo se completarán las reparaciones hasta que se evalúen los daños a la tubería.

La causa de la rotura de la tubería de agua también se desconoce.

