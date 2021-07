La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó este jueves que seis nuevos cuerpos fueron encontrados desde la noche anterior entre los escombros del edificio Champlain Towers South, en Surfside, por lo que la cifra de muertos ascendió a 60, cuando se cumplen dos semanas de la tragedia ocurrida en esta ciudad del sur de Florida.

Levine Cave dijo que luego de la medianoche del miércoles, cerca de la 1:00 a.m. del jueves, miembros del equipo de rescatistas en la zona hicieron otro minuto de silencio para dar paso a la fase de búsqueda y recuperación de cuerpos, tal como habían anunciado en la víspera, reportó CBS News.

La cifra de personas potencialmente desaparecidas o no encontradas es de 80, mientras se han identificado a 35 de los 60 fallecidos.

