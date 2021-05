Cada 13 o 17 años, trillones de cigarras aparecen en Estados Unidos. Para muchos esto es sinónimo de disgusto, pero representa un fenómeno natural importante para la ecología norteaméricana.

En una publicación de National Geograpghic cuentan que en 1634, los peregrinos de Massachusetts presenciaron un espectáculo increíble: millones y millones de insectos alados de ojos rojos surgieron de la tierra. Ese significó el primer registro de esta acción de la naturaleza.

Las cigarras de 2021, conocidas como Brood X , son las más grandes de las 15 crías de cigarras periódicas conocidas. Estos insectos de una pulgada de largo pronto emergerán a lo largo de grandes franjas de Indiana, Ohio, Pensilvania, Maryland, Washington DC y más allá.

Con las cigarras no hay nada que temer, y presenciar una llegada tan grande de insectos es en realidad un privilegio poco común, dice Jeffrey Lockwood , entomólogo y profesor de ciencias naturales y humanidades en la Universidad de Wyoming.

“Es un fenómeno que debería generar asombro, respeto y asombro”, dice.

Además de ser una fuente de alimento para los depredadores, la aparición de las cigarras ayuda a mover los nutrientes por el ecosistema, airear el suelo y aliviar la presión depredadora sobre las poblaciones de insectos que no son cigarras”, dijo Elizabeth Barnes , educadora entomológica de la Universidad de Purdue.

Lo mínimo que podemos hacer es no tener miedo. “No pican, no muerden, no van a intentar perseguirte”, dice Barnes. El miedo a los insectos generalmente proviene de la falta de educación y experiencia, agrega.

Pero la llegada de Brood X es una oportunidad para cambiar eso, dice John Cooley , entomólogo de la Universidad de Connecticut. al detenerse para observar más de cerca a las cigarras y apreciar sus ciclos de vida largos y sincronizados, incluyendo sus breves cuatro a seis semanas de vida en la superficie.

La gente también debería apreciar que estos insectos han existido durante unos cinco millones de años, aproximadamente la época en que los antepasados ​​de los humanos y los chimpancés se separaron unos de otros, reiteró Cooley.

El surgimiento de Brood X también ofrece esperanza, dice: “Es una indicación de que los bosques son lo suficientemente saludables para funcionar”.