En el Juego 3 de la Final de la Conferencia Este, el Heat jugó con fuego y se quemó. Lo mejor es que no solo ya lo saben, sino que han tenido días adicionales para asimilarlo y salir este miércoles (8:30 p.m. TV: ESPN y Radio 98.3 FM) a comerse a su rival y sobre todo a no repetir los mismos errores.

Por redacción MiamiDiario

Y que no se puede estar siempre remontando. Miami tiene que salir desde el mismo salto inicial en busca de una ventaja que sea lo suficientemente buena como para asegurarle el tercer triunfo y así poner la serie en punto de mate, reportó Diariolasamericas.

“Ayudaría poder tener un buen comienzo”, indicó el entrenador de Miami Erik Spoelstra. “Pero tienes que jugar bien de manera más consistente en la Final de Conferencia contra un oponente de calidad”.

Aunque se espera un partido muy duro seguramente Spoelstra ya habrá hecho los ajustes necesarios para no dejarse tomar una ventaja cercana a los 10 puntos y buscar el modo de ganar cada cuarto y cerrar bien el juego.

“Hemos estado practicando, viendo películas. Continuaremos haciéndolo”, reveló Jae Crowder. “Pero obviamente será un plan de juego diferente, un enfoque diferente en el futuro”.

No será fácil hacerlo ante el equipo de Boston, que además de ser un excelente equipo defensivo anota bien desde todas las distancias, tiene muy buenos jugadores y luchan todos los balones. Pero Miami también ha demostrado ser un gran equipo y tiene un arma secreta que no utilizó en el tercer encuentro.

“No jugamos lo suficientemente duro. Creo que no hicimos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer”, dijo Butler. “Sabíamos cómo iban a atacarnos y no nos ayudamos los unos a los otros. Muchas veces no estábamos haciendo un pase extra; así que tenemos que jugar basquetbol de la manera en que hemos estado jugando los partidos que hemos ganado”.

El Heat estuvo a punto de remontar 20 puntos en el último cuarto llegando a estar a solo cinco, pero eran demasiados y el esfuerzo fue excesivo, si lo hubiesen hecho desde el principio como dice Adebayo, el mejor del Heat con 27 puntos otro gallo cantaría.

“Tenemos que comenzar el juego como comenzamos el cuarto”, comentó Bam . “Tenemos que jugar con los detalles”, dijo Adebayo. “Siento que tenemos que trabajar un poco en nuestra ofensiva.

La defensa del Heat permitió que cuatro titulares de los Celtics terminaran por encima de 20 puntos y que el quinteto inicial sumara 100 unidades. Y ahí estuvo la clave, pues Miami en los tres juegos ha finalizado con 106 cartones en el tiempo regular.

En ataque hombres claves como Crowder y Goran Dragic apenas anotaron 10 y 11 puntos respectivamente; en tanto Butler se quedó en 17, Robinson en 13 y Olynyk en solo tres.

Se espera que el descanso le haya venido bien para recuperar a Andre Iguodala, quien ha estado fuera en las últimas dos mitades por espasmos en la espalda. Iguodala es clave para cerrar los juegos del Heat, sus instintos defensivos siguen siendo insuperables y sus jugadas ganadoras en el Juego 3 se echaron de menos.

El Heat es un equipo versátil que se sabe adaptarse a cualquier situación y eso es exactamente lo que le ha traído hasta aquí. Así que se espera que en este Juego 4 lo demuestre y se lleve un triunfo que ponga la serie a su favor 3-1, en el que tal vez sea su partido más importante esta temporada.

