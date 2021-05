Una de las canciones más conocidas y pegajosas de Queen “Crazy Little Thing Called Love” fue editada en 1979 como sencillo del álbum The Game y significaría un gran triunfo y un hito dentro de la historia de la banda, a pesar de ser una de las menos complejas y grandiosas de sus hits.

Esta canción tiene reminiscencias a Elvis Presley

Este rockabilly fue el primer éxito de la banda en ser número uno en Estados Unidos y permaneció en el puesto uno del Billboard Hot 100 durante cuatro semanas hasta ser destronado por “Another Brick in the Wall, Part II” de Pink Floyd.

También se ubicó en el número dos en la lista de singles del Reino Unido en 1979.

Pero, ¿cómo surgió una canción tan aparentemente simple y que terminó siendo oro en polvo?

Para Freddie Mercury, quien fue el encargado de componerla, se presentó casi como una epifanía y en un lugar poco tradicional:

“Escribí la canción en la bañera del Munich Hilton”, reveló el cantante que aseguró haberla compuesto en 10 minutos. “Ensayé la canción solo con una guitarra. Luego ensayamos todos en el estudio al día siguiente. A todos les encantó. La versión final sonaba como la versión del baño. No es algo común en mi trabajo, pero eso fue porque nada es común en este trabajo”, detalló Mercury.

Para la grabación, Freddie tocó la guitarra por primera vez en un álbum. Luego, “Crazy Little Thing Called Love” contó con un videoclip en el que el cantante aparece vestido de motoquero, haciéndose eco de la letra y con un estética bien rockabilly

En el video, que incluye también bailarinas, el cantante muestra sus dotes para la danza y la banda se muestra como un mero soporte.

La melodía fue interpretada por diversos artistas a lo largo de los años y por su estilo rocanrolero, mucho tiempo se creyó que esta era una versión de un tema de Elvis, pero lo cierto es que fue una composición de Mercury y bastante singular dentro de sus creaciones.

A propósito de Queen, recientemente Brian May reveló cómo Freddie Mercury mediaba en sus discusiones con Roger Taylor. Además, contamos la razón por la que a May no le gustaba “Don’t Stop Me Now”.

Fuente: Indiehoy