A la hora de hablar de Miami y sus parques se tiene que tocar a Bayfront Park, uno de los lugares más antiguo de la ciudad del sur de la Florida.

Este espacio recreativo se construyó en 1896, cuando la ciudad de Miami empezaba a desarrollarse. En aquel entonces solo contaba con un pabellón y áreas verdes que se utilizaban para la práctica de béisbol y atletismo.

Pero poco a poco se le fue añadiendo a Bayfront Park más cosas, hasta convertirse en uno de los puntos de referencia de la ciudad, con sus 32 acres.

Bayfront Park tiene una gran variedad de restaurantes, con diferentes opciones que van desde establecimientos de comida rápida para llevar hasta lugares exclusivos de bares.

Además, está rodeado de otras instalaciones que se han vuelto iconos en la ciudad, como el American Airlines Arena, la casa del Miami Heat.

En Bayfron Park se ha aprovechado su concha acústica, para celebrar distintos conciertos, que han sido emblemáticos para la ciudad.

Recientemente en el parque se estrenó la rueda de observación de Skyviews Miami.

Se trata de un paseo en una estrella que se eleva casi 200 pies arribaBayside Marketplace , ofreciendo unas vistas increíbles de la ciudad.

Para poder llegar al Bayfron Park tiene varias opciones de transportes. que estarán al alcance de su mano .

El primero es la de Miami-Dade CountyMetrorail, un dispositivo que lo dejará a solo tres cuadras del lugar.

O también puede tomar otras opciones como: Metromover , Tri-Rail yMetrobus .

