Vanessa Reiser tiene entre ceja y ceja concientizar acerca del abuso y la violencia doméstica. Es por esto que se embarcó en una aventura importante y lo hará vestida de novia.

La mujer tiene planeado realizar un viaje de casi 300 millas a través de Nueva York, y lo hará todo con un vestido de novia.

El plan de Reiser es comenzar el 17 de mayo en Oswego, Nueva York, y terminar el 29 de mayo en Manhattan. Lo que significa que tendrá un total de 285 millas. Aproximadamente 23 millas, o cerca de un maratón, cada día. Según la nota publicada por la revista People.

Su principal idea ante este desafío es crear conciencia sobre el abuso doméstico narcisista después de haberlo experimentarlo de primera mano, y para simbolizar su misión, y lo hará vestida de novia

“El abuso narcisista es una forma insidiosa de violencia doméstica. Los narcisistas generalmente usan la boda o un compromiso como una forma de control y manipulación. Te enredan. Y entonces, [el vestido] es una representación de cómo lo hacen”.

Reiser contó que estaba comprometida con “un sociópata narcisista diagnosticado” que tenía un historial de abuso de sus parejas.

“Me dejó en Cape Cod y luego tuve que alquilar un coche para llegar a casa”, explica. “Me echó de la casa con candado. Unos meses después, lo dejé y me escupió, me llamó un montón de nombres realmente horribles, me dijo que mi padre muerto era un perdedor, mi padre murió cuando yo tenía 18 años”. y luego blanqueó toda mi ropa “.