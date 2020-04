Covid19 en EEUU: casi 46.000 decesos y 835.316 casos confirmados ¡NY no suspenderá el 4 de julio!

Este miércoles 22 de abril a las 3:15 pm la Universidad Johns Hopkins indicó que en EE.UU. se reportaron 45.950 personas fallecidas y 835.316 personas contagiadas por COVID-19, la enfermedad que ocasiona el coronavirus de Wuhan.

Aún Estados Unidos es el primer país con más personas con Covid-19 en el mundo y con más fallecidos.

A nivel mundial hay 2.614.040 casos registrados como positivos en más de 191 países, y han fallecidos 182.004 personas.

Se conoció esta semana que Alemania –uno de los países que mejor ha manejado la pandemia del coronavirus con el distanciamiento social y la cuarentena- decidió cancelar el popular y tradicional Oktoberfest, asimismo en España las autoridades tomaron la decisión de suspender los tradicionales Sanfermines, pero en New York no se conoce la intención de suspender las celebraciones del 4 de julio, de hecho el alcalde del estado, Andrew De Blasio no ha confirmado nada, destacó us.marca.com.

El alcalde De Blasio ha sorprendido este miércoles cuando informó -a través de su cuenta en Twitter- por un video que se ha reunido con la empresa Macy’s, patrocinador del espectáculo anual de fuegos artificiales, para intentar encontrar una manera que garantice la seguridad y poder celebrarse el 4 de julio.

Summer’s going to be very different in our city this year, but I can promise you one thing: we’re working with @Macys to find a safe way to celebrate the Fourth of July. #AskMyMayor pic.twitter.com/x3X580hpz9

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 22, 2020