El gobierno de Biden está trabajando para asegurarse de que las familias que reúnen los requisitos sean conscientes de los próximos pagos mensuales por hijo, parte del crédito fiscal por hijo ampliado bajo el paquete de alivio coronario de 1,9 billones de dólares del presidente Joe Biden.

Los pagos automáticos del crédito fiscal por hijos comenzarán a llegar a las cuentas bancarias y a los buzones de correo el 15 de julio.

El Departamento del Tesoro dijo el mes pasado que 39 millones de familias recibirán los pagos mensuales por hijo.

Today is #ChildTaxCredit Awareness Day! Spread the word that #HelpIsHere. This simple credit will make a big difference to help families with children in meeting their basic needs. Families can go to https://t.co/0v2fCRIhO1 to learn more about monthly payments. pic.twitter.com/s1ZRVlAZud

— ACF (@ACFHHS) June 21, 2021