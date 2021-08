Dos estudiantes fueron detenidos el pasado miércoles después de que la policía dijera que amenazó con “aterrorizar” a la escuela secundaria Charles W. Flanagan en Pembroke Pines, condado de Broward.

Según el Departamento de Policía de Pembroke Pines, el 23 de agosto recibieron un aviso anónimo que no incluía información adicional ni pistas. El dato se refería a una publicación en línea sobre un posible tiroteo en la escuela de Charles W. Flanagan High School.

Los agentes de policía fueron enviados a las escuelas locales el martes 24 de agosto para garantizar la seguridad continua de los estudiantes, el personal y los campus.

MEDIA RELEASE: A 16-year-old student has been taken into custody regarding threats made towards Charles W. Flanagan High School. There are no ongoing safety concerns for the students, school staff, or campus.

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) August 26, 2021