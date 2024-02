Hijo de víctima apuñalada en Pembroke Pines suplicó ayuda al 911: “Apúrense por favor”

El asesinato de una mujer a manos de su esposo en un vecindario de Pembroke Pines conmocionó a la comunidad el pasado 8 de febrero. Con el paso de los días han surgido nuevos detalles, incluyendo la llamada al 911 hecha por uno de los hijos adolescentes de la pareja.

Agentes de seguridad recibieron la llamada de emergencia cerca de las 6:00 a.m. y desplegaron un operativo acorde a lo reportado. Un equipo SWAT, oficiales de la ley y rescatistas acudieron a la vivienda ubicada en 1400 de Lacosta Drive, donde encontraron a Veronica Sancler inconsciente y cubierta de sangre.

A pesar de los esfuerzos la mujer murió en una facilidad médica a donde fue trasladada. Por su parte, el esposo identificado como Jorge José Sancler de 62 años, se había atrincherado en el garaje de la casa y fue puesto bajo custodia tras la acción del equipo élite.

Leer más: Florida endurecerá castigos a menores que porten armas de fuego

El hombre actualmente enfrenta cargo por asesinato y agresión agravada con un arma mortal. Permanece detenido en la cárcel principal del condado de Broward a la espera de su juicio.

Sin embargo, ahora las autoridades de Pembroke Pines liberaron la llamada al 911 hecha por uno de los menores de edad que estaba en la vivienda al momento de los hechos. En el audio se puede escuchar la desesperación con la que el hijo de la víctima pide ayuda.

Una llamada aterradora

El audio revelado por las autoridades y difundido por NBC contiene partes de la desesperada llamada. Se puede escuchar cómo el adolescente le grita a la despachadora “Por favor… Por favor”, mientras le es imposible contener el llanto.

De acuerdo a la versión de la policía y luego de escuchar fragmentos de la llamada de emergencia, se supo que Jorge Sancler fue encerrado en el garaje. En principio se creía que se había atrincherado.

“Está en el garaje. Lo dejé afuera. Apúrense por favor”, dice el menor a la despachadora del 911.

El joven insistía en que se dieran prisa, mientras la agente en la línea de emergencias le aseguraba que ya iban en camino. En un punto de la comunicación el chico informó que estaba escuchando el sonido de un taladro.

“Va a abrir la puerta. Por favor, date prisa. Creo que va a romper la puerta. Por alguna razón, su fuerza da tanto miedo”, indicó el hijo de la pareja.

En otro momento el adolescente indicó que estaban escondidos en el dormitorio principal y que sus otros cuatro hermanos estaban en casa.

Familia y comunidad en shock

Minutos más tarde las autoridades llegaron a la vivienda en Pembroke Pines y sacaron a la víctima con sus hijos. Posteriormente ingresaron a la fuerza en el garaje y detuvieron al agresor, Jorge Sancler.

Vecinos de la comunidad e incluso la madre de Veronica comunicaron a la prensa que no salían de su asombro ante la noticia. Calificaron al homicida como un hombre de familia, trabajador y centrado.

“Nos quedamos impactados por todo lo que pasó porque nunca vimos señales de que él tuviera esa actitud”, dijo Belkys Sinclair.

Otro amigo del sospechoso identificado como Peter Robinson y quien es además padrino de uno de los niños pequeños, compartió el sentimiento.

“Sólo trato de mirar atrás y ver si hay algo que me perdí. No puedo pensar en nada. Eran una familia muy amorosa. No puedo señalar con el dedo qué pudo haber provocado esto”, dijo.