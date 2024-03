“Se despertó después que la apuñalé”: Revelan transcripción completa de la confesión de Derek Rosa

Desde el pasado mes de octubre el mundo ha seguido de cerca el caso de Derek Rosa, un adolescente de 13 años que asesinó a su madre en Hialeah. El terrorífico suceso ocurrió a las 11:31 de la noche el día 12 en el apartamento 201 del complejo Amelia Oaks. La investigación determinó que la víctima recibió al menos 46 puñaladas.

El mismo chico fue quien llamó al 911 para confesar lo que había hecho y guio a las autoridades hasta la residencia donde cometió el crimen. En ese momento, estaba solo con su madre y su hermanita de apenas pocos días de nacida, quien estuvo dormida en su cuna durante todo el ataque.

Tras hacerse público este caso, han surgido innumerables detalles que abordan desde la condición mental de Derek, hasta teorías conspirativas que buscan otro culpable. Sin embargo, uno de los elementos más importantes de la investigación sigue siendo la confesión del adolescente. Ahora, la fiscalía estatal de Miami dio a conocer para Univision 23 el video completo, sin interrupciones, del interrogatorio.

A finales de 2023 salió a la luz una versión editada de la confesión, pero esta vez dejaron conocer la totalidad de la conversación entre uno de los detectives y Derek. Además, revelaron cuál fue la pregunta que no quiso responder y que puso punto final a la entrevista.

Hasta los momentos las autoridades no han fijado una fecha definitiva de juicio y el menor de edad se mantiene detenido en un centro de reclusión para adultos. Su caso a ameritado la realización de múltiples audiencias por lo complejo de la situación. Si la justicia lo halla culpable, podría ser condenado a cadena perpetua sin derecho a fianza.

Contenido sensible

Cuando inicia la grabación se identifican todos los involucrados, especialmente los encargados de hacer el interrogatorio. En esta oportunidad fueron los detectives González y Joseph Elosegui, quienes dijeron sus números de placa y pidieron a Derek que se sentara para iniciar la entrevista.

La conversación se grabó desde el inicio y se pudo ver al menor de edad sentado en una esquina de la mesa, usando su ropa de dormir. Dijeron la fecha y hora, 13 de octubre a las 2:40 a.m., el número de caso y la dirección donde ocurrió el incidente.

Antes de entrar en materia, uno de los detectives comenzó a preguntarle datos sobre su educación, nivel de estudio, si puede leer y comprender, entre otras cosas. Posteriormente pasa a leerle sus derechos informándole que puede decidir si no quiere responder alguna pregunta o terminar la conversación en cualquier momento.

“Estamos investigando un incidente que ocurrió, ya sabes, donde llamaste a la policía”, se escuchó cerca del minuto 8 de grabación. Acto seguido los detectives le recuerdan a Derek Rosa que puede decidir si hablar o no sin la presencia de un abogado y el chico aceptó, asegurando que ese era su deseo.

El material completo puede resultar sensible para muchas personas y solo se omitió el nombre de la hermana recién nacida de Derek.

Cuando inició esta parte de la entrevista el adolescente se identificó plenamente, dijo que nació el 26 de agosto de 2010 y que no sabe su dirección ni teléfono. Agregó que vive con su madre, hermana y padrastro y que pasa dos fines de semana al mes con su padre biológico.

Tras ofrecer esta información general, el chico pasó a narrar cómo transcurrió ese fatídico 12 de octubre desde que se fue a la escuela. Luego, comenzó a contar lo que ocurrió en la noche

Momentos antes del asesinato

Derek Rosa: Bueno, alrededor de las 10:00 p.m. fui a la cama. Mi mamá también lo hizo.

Investigador: ¿Es ese su horario habitual, 9:00 pm?

Derek Rosa: Sí.

Investigador: De acuerdo. Explíqueme cómo es el apartamento de ustedes. ¿Tiene su propia habitación?

En esta parte el adolescente explicó que tenía su cuarto y su hermanita dormía en la misma habitación de su mamá. Confirmó que esa noche estaban los tres solos en el departamento.

Sobre este hecho han generado muchas matrices de opinión donde las personas dicen que el niño está encubriendo a alguien. Algunos incluso señalan a su padrastro, quien no estaba en la residencia esa noche.

Investigador: Ok. Entonces se fue usted a dormir alrededor de las 10:00 pm. ¿Y luego qué?

Derek Rosa: Cuando me desperté fui a la cocina, agarré uno de los cuchillos de la cocina y luego fui a su habitación y luego yo…

Investigador: Está bien. Usted lo puede decir.

Derek Rosa: Yo la maté.

Los detectives mantuvieron la calma y desviaron el tema hacia el tipo de arma que usó. El chico dijo que fue con un cuchillo de cocina de gran tamaño y usó sus manos sobre la mesa para ejemplificar. Luego le preguntaron de qué color era el mando y él dijo que era púrpura.

Luego aclararon que Irina García, la madre de Derek, estaba durmiendo al momento del ataque. Sin embargo, los investigadores prefirieron desviar el tema nuevamente para saber qué hizo el joven después de asesinar a su madre.

Rosa comenzó a narrar que su padrastro tiene dos armas, una “Glock 19” y otra que no supo identificar. Aclaró que la primera el hombre siempre la lleva siempre consigo por su trabajo de camionero. Dijo también que esa noche no estaba en casa.

Derek siguió contando que entró al armario para tomar la otra pistola de su padrastro. “Agarré el arma, puse otra vez la corredera y el arma volvió a deslizarse. Pero quiero, no quería dispararme, tenía la intención de dispararme a mí mismo, pero no pude”, dijo a los detectives.

Luego les contó que decidió llamar a sus amigos para contarles lo que hizo y tras hacerlo se despidió de ellos. Sin embargo tras un momento de confusión corrigió que era un solo compañero y que no conocía su nombre real porque solo se conocían “en línea”.

Envió fotos a un amigo online

Derek detalló que conocía a esta persona desde que tenía 10 años, a través de salas online de videojuegos. Afirmó que nunca se había reunido con él en persona y que de hecho le inventó un nombre para guardarlo como contacto en su celular. Dijo que lo llamó “Sweden” y que hablaban todos los fines de semana.

Investigador: ¿Entonces llamó a Sweden? ¿Y qué le dijo a Sweden?

Derek Rosa: Le dije lo que hice. Que maté a mi mamá.

Investigador: ¿Le dijo cómo o no, cómo la mató o no?

Derek Rosa: Creo cómo le dije (no se escucha). No, no lo hice.

Confesó también que le envió tres fotos a su amigo en línea, dos de su madre y una de él. A lo que “Sweden” le respondió que no podía creerlo. Tras despedirse pensaba dispararse, pero como no se atrevió, optó por llamar al 911.

“Disculpe, ¿podría traer a un oficial hasta aquí? Acabo de matar a mi mamá”, fue lo que dijo Derek a la operadora de emergencia. La profesional logró mantenerlo en línea hasta que la policía llegó al lugar.

Ropa ensangrentada

Investigador: ¿Usaba usted la misma ropa que lleva ahora?

Derek Rosa: Sí.

Investigador: Hay algunas manchas rojas allí. ¿Eso es sangre?

Derek Rosa: Creo que es.

Investigador: De acuerdo.

Derek Rosa: Tenía un poco de sangre en mi mano.

Cómo apuñaló a su madre

La conversación se había mantenido en los detalles que rodearon al hecho, más no en el asesinato en sí. En esta parte Derek hace una narración detallada y desgarradora de cómo le quitó la vida a Irina García. También explicó que no le hizo nada a su hermana porque esta nunca se despertó-

Investigador: Volvamos a su mamá.

Derek Rosa: Ok.

Investigador: ¿Dijo usted que estaba durmiendo?

Derek Rosa: Sí

Investigador: De acuerdo. ¿Dónde exactamente la cortó usted?

Derek Rosa: En primer lugar, le corté por la oreja derecha en el cuello.

Investigador: ¿En su cuello?

Derek Rosa: Es como una especie de vena que llega hasta el cuello, aquí mismo (dice mientras se señala), por ambos lados.

Investigador: Ok.

Derek Rosa: La apuñalé aquí y la sangre brotó, ¿verdad?

Investigador: ¿Sabes cómo se llama eso?

Derek Rosa: ¿Como una arteria o algo así?

Investigador: ¿Una arteria? De acuerdo. ¿Y, y, deliberadamente fue usted hacia la arteria cuando la cortó?

Derek Rosa: No deliberadamente, fui hacia el cuello, pero tenía la arteria.

Tras esta confesión, conversaron sobre la cantidad de sangre que generó esto y que incluso cayó una parte al piso. Le preguntaron si le dijo algo antes de apuñalarla, a lo que respondió que solo malas palabras en español.

Detalló también que la mujer estaba dormida cuando la atacó y luego despertó. Sin embargo, no respondió a sus insultos, solo gritaba mientras su hijo la apuñalaba.

Fin del interrogatorio a Derek Rosa

La conversación luego transcurrió sobre redes sociales y videojuegos. Dijo que no publicó nada de lo que hizo en ninguna plataforma. En cuanto al ‘gaming’, comentó que tiene dos consolas y que generalmente usa juegos de pelea y disparos.

Luego de esto los investigadores insistieron en una pregunta que incomodó al adolescente.

Investigador: Entonces estaba usted a punto de decirme el por qué, ¿por qué mató usted a su madre? ¿Sabe?

Derek Rosa: ¿Tengo que decirlo ahora?

Investigador: Sí. Sáquelo de su pecho. Absolutamente.

Derek Rosa: ¿Puedo esperar a un abogado?

Investigador: Ok. En este punto, si quiere usted un abogado y ya sabe, nosotros, no podemos, escuche, escuche. Sólo para que lo entienda usted. Ok, usted nos ha mencionado o preguntado, ‘¿debería esperar a un abogado?’ No estamos aquí para aconsejarle si debe hablar con un abogado o no. Esa decisión es suya.

Derek Rosa: De acuerdo.

Investigador: Pero si está usted solicitando un abogado, en este momento, no podemos entrevistarle más. ¿Sabe usted de qué estoy hablando? Tenemos que detener la entrevista. ¿Quiere usted que detengamos la entrevista?

Derek Rosa: Sí. De acuerdo.

Investigador: De acuerdo. Ahora esta entrevista terminará ahora mismo. Son las 3:05 a.m. Ok.

Han transcurrido casi 5 meses del homicidio de Irina García y aunque han realizado varias audiencias del caso, surgió el audio de la llamada al 911 y tantos otros detalles, la pregunta sigue sin respuesta. Por ahora solo Derek Rosa sabe por qué asesinó a su madre.