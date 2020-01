Dilia León: Una digna exponente del expresionismo abstracto en Miami

Dilia León es una talentosa artista venezolana cuya obra se está exhibiendo en White’s Art Gallery en Bird Road Art District en Miami. Se trata de una destacada exponente del expresionismo abstracto para quien el arte es sinónimo de sensibilidad, de todo lo que ve a su alrededor y de cosas hermosas.

Por Pablo Duarte

White’s Art Gallery en Bird Road Art District de Miami hace énfasis en el arte latinoamericano, aunque tiene obras universales. La directora de la galería es Jeniree Blanco, «una venezolana extraordinaria, encantadora que me abrió sus puertas con tanto cariño y me lleva a exhibir el 31 de este mes en el Hotel Intercontinental en Doral, Miami. El sábado 18 de enero tuvo lugar el opening de una Colectiva donde se dieron cita muchos artistas con sus obras. Jeniree le da la oportunidad a nuevos talentos, así como a artistas de gran renombre. Estar en su galería es realmente gratificante para mí».

PD: ¿Qué la inspira como artista?

DL: Creo que esto va de la mano, lo que me inspira me define como artista: La vida me inspira. Yo nunca me planifico para pintar, no hago bocetos, ni pienso en nada. Saco mi canvas, mis pinturas y mis brochas para plasmar las ideas que se me van ocurriendo.

León comentó lo siguiente: «Yo siempre digo que la canvas “me susurra al oído lo que voy a plasmar”, es como un diálogo interno entre ella, yo y los colores.

La artista reveló que le encantan los colores muy vivos. «Me cuesta pintar con colores pasteles, creo que solo tengo un par de cuadros en los que quise experimentar con tonos suaves, pero definitivamente no soy yo. Yo soy colorida hasta para hablar. Me encanta expresarme con mucha fuerza e intensidad y eso me lo dan los turquesas, los naranjas, rojos…y hasta el negro.

PD: ¿Cómo concibe el arte?

DL: Soy sensible a todo lo que veo, escucho, toco…, me gusta llenarme la vida de cosas hermosas, pero no me alejo nunca de las realidades, sobre todo de la de mi país.

La artista se define a sí misma como una persona alegre y emotiva. «Me encanta la gente genuina, por eso me parece maravilloso trabajar con niños. Titulo mis cuadros con nombres que me evocan mi vivencia en Venezuela, mis amores, mis gustos como Aguas de Margarita, Caracas desde mi ventana, Pensamientos de mujer, Tango ( porque es un baile que tengo que aprender antes de que se me pase la vida aquí!), Entre Cielo y Tierra…. Abril 2017, Corales y Flores Carmesí, entre otros.

León nació en Caracas, Venezuela, donde creció y vivió hasta hace tres años. Actualmente reside en Delray Beach , Florida.

Al ser consultada sobre sus inicios en el mundo de la pintura, precisó que no recuerda una fecha exacta. «Hacía mis cuadros para mí preescolar en Caracas. Pintaba como parte de mi vida y lo dejaba por incursionar en otras expresiones artísticas como el modelaje con barro y la joyería… Empecé estudiando arquitectura y a los dos años me cambié para el área de la educación preescolar. Ser maestra es ser artista, una artista todos los días de la vida. Por ello, nunca me aparté de lo que las artes plásticas significaban para mí. Pero al mes de llegar a los Estados Unidos ingresé como estudiante en la Escuela de arte de Delray Beach, Old School Square y tuve excelentes profesoras de las que aprendí mucho. Aquí me dediqué al arte abstracto y desde entonces no he dejado de pintar.

En su intento de compartir su pasión y conocimiento, Dilia ha ofrecido talleres de arte a grupos de niños, adultos, maestros y asistentes.

La exponente del expresionismo abstracto explicó que su arte tiene algunos toques de ingenuidad, letras volteadas, números, texturas, poemas…mucha pintura, manchas, marcas… «Justo el otro día me preguntaron por qué ponía algunas letras al revés. Y no supe qué contestar. Se me ocurrió ese día voltearlas.

Un estilo único y personal

León no se considera diferente a otros artistas. «Sólo tengo mi estilo propio. Cada artista se expresa y plasma un poco o mucho de sí mismo en sus pinturas; en eso todos somos uno».

Desde que se estableció en Delray Beach, Florida en diciembre de 2016, Dilia ha encontrado un nuevo camino para expresar su creatividad a través de la pintura abstracta.

Dilia León estuvo exhibiendo sus pinturas en “Style de View Gallery”, en Pineapple Grove Art District en Delray Beach, desde mayo 2017 hasta abril de 2019. También tuvo dos pinturas en el “12th Annual Juried Art Show, “Summer of Love”at Sugar Sand Park Community Center en Boca Raton, Florida, ganando el premio del cuadro más votado por el público con su obra titulada “Flowers”. Exhibió en La Escuela de Arte de Delray Beach “Old School Square” su obra “Scorpio”. Dilia ha participado dos veces en “The 6X6” Exhibit & Sale at the Cornell Art Museum” en Delray Beach, Florida en 2018 y 2019.

Ha sido instructora de Arte en Old School Square para niños entre 5 y 12 años de edad, y pone en práctica sus experiencias como Life y Therapeutic Art Coach dando talleres de arte para todas las edades.

La artista venezolana se ve de aquí a un tiempo pintando, escuchando el susurro de su canvas, plasmando su mundo interior y enseñando a niños y a adultos.

También le puede interesar: