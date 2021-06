Si quieres vivir una aventura. Ahora, puedes viajar a tierras lejanas sin siquiera poner un pie dentro de un aeropuerto en estos restaurantes de Miami que exhiben cocina mutilcultural.

Cocina de Abbale Telavivian

Vinculada por la tradición, las cocinas de Oriente Medio y Mediterráneo tienen sus raíces en el poder del legado familiar, que ha aportado una profundidad inigualable a sus platos durante décadas. El cofundador de la querida marca Pura Vida, Omer Horev, se asocia con el chef de influencia israelí Sam Gorenstein para emprender un nuevo viaje con la apertura de Abbale Telavivian Kitchen.

“Abba”, que se traduce como padre, padre, papi, nos recuerda la importancia de la tradición familiar, ya que los dos padres unen fuerzas para presentar su nueva joya culinaria. El restaurante de estilo bistró contemporáneo se encuentra en Miami Beach y ofrece deliciosos platos durante todo el día tan genuinos que los comensales se sentirán transportados al corazón del Medio Oriente. Desde una clásica ensalada fattoush hasta verduras al horno de piedra y pasteles caseros, la línea de alimentos frescos y saludables presenta un crisol de los sabores más famosos de la región. A medida que el dúo extiende su linaje icónico basado en la cocina, te dan la bienvenida a su nuevo hogar. 864 Commerce St., Miami Beach.

Shelter

Aclamado por su cocina de leña perfectamente ejecutada y su elegante diseño interior de pabellón de caza, Shelter se abre camino desde Brooklyn hasta Wynwood en un entorno acogedor. El complemento perfecto para el barrio bohemio que es apreciado por su rica cultura y estilo artístico, Shelter invita a los huéspedes a acomodarse en el reconfortante restaurante, que sirve comida que calentará el paladar y el corazón de sus comensales. Explora la comida rústica elevada, que destaca las raíces italianas y argentinas de sus creadores, incluidos los mejillones al vapor con pan crujiente tostado al fuego; alcachofas crujientes con salsa de queso Pecorino; medio pollo asado; costillas de cerdo asadas a fuego lento y doblemente frotadas; y, por supuesto, un surtido de empanadas innovadoras. Las empanadas BBQ Piggy son imprescindibles, así como la humita, elaborada con maíz dulce, cebolleta, nuez moscada y bechamel. Cualquiera que sea la dirección que lo lleven sus antojos, tenga la seguridad de que será recibido con gran placer en una atmósfera que lo transportará fuera de Miami. 10 NE 27th St., Miami.

Cocina y comedor Hapa

Dile adiós a los días de embarcarse en vuelos largos y tediosos para abrazar la cultura isleña. Ahora, puedes disfrutar de la cocina de Hawái en Miami gracias al concepto más nuevo de la ciudad, Hapa Kitchen and Eatery, que ofrece auténtica comida casera hawaiana. Su nombre rinde homenaje al cofundador y director ejecutivo de Sullivan Hospitality Group, Neil Sullivan, ya que “Hapa” se traduce como “la mitad”. Nacido y criado en Kailua, Hawái, Sullivan pensó que no había una forma más adecuada de llevar parte de su hogar original a su nuevo hogar con el restaurante inspirado en la isla. Con una fuerte influencia de las culturas asiática y europea, el menú de Hapa Kitchen and Eatery explora un concepto de “construye tu propio” y presenta seis variedades de poke y fuentes de proteínas hawaianas auténticas, incluido el cerdo Kalua y el pollo furikake con ajo. El loco moco es imprescindible, elogiado como la cura para la resaca de la isla, compuesto de arroz, una hamburguesa de carne molida con salsa y un huevo frito. 1601 Drexel Ave., Miami Beach.

MAYAMI Mexicantina & Bar

Al estar inmerso en la cultura exóticamente vibrante de Miami, existe un ansia imparable por experiencias gastronómicas lo suficientemente poderosas como para igualar la energía cultivada de la ciudad. Si bien Miami tiene una buena cantidad de taquerías y bares de tequila, ningún restaurante representa a la ciudad más que uno que ofrece a los huéspedes una experiencia gastronómica regida por la auténtica cocina mexicana en un ambiente de fiesta alto pero optimista. Ubicado en el corazón de Wynwood, MAYAMI Mexicantina & Bar encarna el alma de la ciudad con platos ardientes y un interior vibrantemente vestido. Comienza tu exploración culinaria con los deliciosos fundidos de queso y termine la noche con una ronda de tragos de mezcal con infusión de insectos, mientras experimenta la amplia variedad de auténticos platos regionales mexicanos del chef ejecutivo Juan Carlos Flores elaborados con ingredientes artesanales. A medida que el restaurante y el salón interiores y exteriores lo acercan al estilo metropolitano de moda de Miami, espere ser deslumbrado por el ambiente animado, ya que satisface tanto su paladar como los planes de los viernes por la noche. Apasionado, enérgico e indiscutiblemente delicioso, MAYAMI lo invita a dejarse llevar en presencia de una cocina refinada pero tradicional. 127 NW 23rd St., Miami.

Perl por Chef IP

El aclamado chef privado Isaac Perlman finalmente ha llevado su talento al público cuando estrena su primer restaurante tradicional, Perl by Chef IP, en North Miami Beach. Con su refinada experiencia y su servicio estelar que se ha entregado a hogares de alto nivel en todo Miami durante más de una década, los huéspedes se deleitarán con el menú limpio e intrincado del chef que abarca desde platos crudos hasta carne, verduras cocidas y más. Comience su comida con el refrescante carpaccio de mero curado con cítricos y diríjase al crujiente hongo maitake, terminando con una nota decadente con el chuletón con hueso kosher aderezado con adobo de miso rojo y cubierto con puerros crujientes. Pasee por el impresionante restaurante de 2,000 pies cuadrados, el área del bar crudo boutique de cinco asientos, el amplio patio o la azotea de 5,000 pies cuadrados, donde se encontrará con una cálida hospitalidad y una experiencia que ofrece un viaje cultural de principio a fin. . 2420 NE Miami Gardens Drive, Miami.