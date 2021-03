Disney anunció el cierre del 20 por ciento de sus locales físicos en lo que supone ser una fuerte apuesta por el negocio del e-commerce, reportó ny1

Así lo reportó el canal de noticias estadounidense NBC News

Al menos 60 locales en América del Norte verán su cierre definitivo antes de que termine el año, de acuerdo informaron desde la empresa.

La motivación, según trascendió en medios locales, tiene que ver con los comportamientos cambiantes en consumidores.

La decisión también está motivada por el deseo de vincular la experiencia de compras en línea a las aplicaciones de los parques de Disney.

“Si bien el comportamiento del consumidor se ha desplazado hacia las compras en línea, la pandemia global ha cambiado lo que los consumidores esperan de un minorista”.

