Si algunos no quedaron conformes en el primer juego de preparación de los Dolphins ante los Bears este sábado 21 agosto ante los Falcons no pudieron quedar más satisfechos.

Cierto que es apenas el segundo ensayo, pero en el mismo además de un marcador 37-17 favorable a los Miami Dolphins, se vieron muchas cosas buenas en todas las líneas, principalmente a la ofensiva.

El quarterback de los Dolphins, Tua Tagovailoa dio un recital consiguiendo que su equipo avanzara 183 yardas con 16 pases exitosos de 23, algunos de ellos de gran dificultad, anotando un touchdown.

El tema es que su suplente Jacoby Brissett también brilló completando sus ocho pases y avanzando 99 yardas con un TD.

