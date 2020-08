Dos personas están detenidas tras un tiroteo en el centro comercial de Pembroke Lakes el viernes en la tarde, según la policía de Pembroke Pines, según reportó local10

El tiroteo ocurrió cerca de la tienda Dillard’s en el centro comercial, dijeron funcionarios de la policía de Pembroke Pines.

Dos personas estaban detenidas y la policía no cree que haya alguien más involucrado.

La policía insta a los residentes a mantenerse alejados de la zona, ya que hay una investigación en curso.

ATTENTION RESIDENTS: Officers are on scene at Dillards (11945 Pines Boulevard) investigating a shooting which just occurred. Two subjects are in custody at this time; no suspects are believed to be at large. Please stay clear of the area as our investigation remains on-going. pic.twitter.com/Std7Lg3wCm

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) August 14, 2020