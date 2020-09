Este lunes 14 de septiembre los condados de Miami-Dade y Broward pasarán a la fase 2 del plan de reapertura del estado.

DeSantis habló en una conferencia de prensa junto al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Gimenez, y el superintendente de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, Alberto Carvalho, en el Museo de Ciencias Phillip and Patricia Frost.

“El aspecto más significativo de esto, es que realmente despeja el camino para que se reanude la enseñanza en persona (…) Esto es muy, muy importante. Hemos tenido seis meses muy difíciles, pero ha sido muy difícil para los niños”, señaló el gobernador.

DeSantis dijo que la decisión de enviar a los niños de nuevo a la escuela, en última instancia, se dejará a los padres, que pueden optar por mantener a sus hijos en el aprendizaje virtual.

