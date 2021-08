Pese al hecho de que ya han transcurrido más de tres décadas desde que José Luis “El Puma” Rodríguez y Lila Morillo terminaron su relación y cada uno hizo su vida, sus fanáticos continúan siguiendo sus vidas a través de las redes sociales.

Durante los años ochenta estos artistas venezolanos fueron la pareja del momento y luego siguieren creciendo en el medio artístico venezolano, reportó ElPitazo.

En horas de la tarde de este viernes, 13 de agosto, «el Puma» publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, @elpumaoficial, junto a su esposa, Carolina Pérez, y su hija menor, Génesis Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial)

En la publicación, el cantante expresó estar feliz de compartir en familia luego de dos años.

«La felicidad nos embarga después de casi dos años. Abrazos y bendiciones desde Toronto, Canadá», escribió el cantante.

Lila, por su parte, publicó un video en su cuenta de Instagram, @elcocoterodelila, en el que ella está interpretando su canción No es mejor que yo, la cual relata la historia de una mujer que ve a su expareja con una nueva. Además, escribió que la letra sonaba pedante, pero era la verdad.

«Dije NO ES MEJOR QUE YO!! Que suena Pedante! Si!! Pero es la pura VERDAD!! Nosotras las Mujeres estamos Seguras de que Nadie es Mejor que Tú!! Somos ÚNICAS!! La Más Grande Creación de DIOS!! Mujer! Date Tú Puesto! NINGUNA OTRA PUEDE QUITÁRTELO! Y Yo! Me Dí CUENTA! NO ES MEJOR QUE YO!! Ni DE MOLLEJA!!», dice el texto de la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lila morillo (@elcocoterodelila)

Asimismo, la hija de ambos, Liliana Rodríguez, le comentó el video a su madre, asegurando que no había nadie mejor que ella. «NADIE ES MEJOR QUE TUUUUUUUUU JAJAJAJAJAJJJAJAJAJA PUEDEN INTENTAR PATALEAR NEGOCIAR SOBORNAR Y TOTAL….. AL FINAL LO QUE DAN ES PENA!!!!!! Jajajajjajajajajajajajajjajajajajaja AYYYYYYY COMO GOZO», dice el comentario.

Cabes destacar que aunque estos íconos de la cultura venezolana no se dirigen la palabra, en diversas oportunidades han sido blancos de polémica por los comentarios de sus hijas, Liliana y Lilibeth, o del mismo «Puma» respecto a su relación, pues a juicio de sus hijas, el cantante prefirió a la familia que conformó con su actual esposa.

«El Puma» ha asegurado que no tiene rencor hacia sus hijas Liliana y Lilibeth. “Es que yo no siento que estamos peleados. Son mis hijas. No tengo nada guardado dentro de mí. Dios y el tiempo decidirán eso”, expresó recientemente al medio El Nuevo Día.

«