Al parecer, cada publicación que hace José Luis “El Puma” Rodríguez en sus redes sociales, es sinónimo de polémica. En esta ocasión, las redes se encendieron luego de que el cantautor anunció que realizó un largo viaje para visitar a su hija, Génesis Rodríguez.

Y es que El Puma viajó en auto de Miami a Toronto, Canadá, recorriendo cerca de 1,500 millas para poder estar con su hija menor, así que presumió una imagen en la que se le puede ver junto a Génesis y a la madre de la actriz, postal que de inmediato causó revuelo.

Génesis es conocida por sus papeles en las telenovelas de Telemundo ‘Prisionera’, ‘Dame chocolate’ y ‘Doña Bárbara’.

“Feliz Domingo desde Charlotte, North Carolina. Vamos en un viaje por carretera rumbo a Toronto, Canadá. Esta nueva era nos cambió también la forma de viajar para reencontrarnos con nuestros seres queridos” escribió ‘El Puma’ en un post, que no fue tomado muy bien por sus seguidores.

Al llegar al país del Norte, el intérprete de “Tengo derecho a ser feliz” informó a sus fans.

“La felicidad nos embarga después de casi dos años. Abrazos y bendiciones desde Toronto, Canadá” escribió a sus fans.

Muchos seguidores hicieron comentarios negativos al artista debido a la relación que lleva con sus otras hijas: Liliana Rodríguez y Lilibeth Morillo.

El Puma recibió una gran cantidad críticas por parte de sus fans. “Génesis no es su única hija mal padre”, “Los años no perdonan, hace extraños, eras bello joven y adulto, pero ya no!”, “No te entiendo xq no ves a tus hijas ?” y “Reflexiona puma son tres hijas tu felicidad jamás será completa porque tienes una alma rota” fueron algunos de los duros mensajes que recibió.