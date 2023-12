Daddy Yankee dice adiós al reguetón y revela a qué se dedicará ahora

Luego de tres décadas como reguetonero, Daddy Yankee les dijo adiós a los escenarios. Durante sus cuatro últimas presentaciones en Puerto Rico el pasado fin de semana, cumplió ‘La Meta’ de presentar un show sin precedentes en el Coliseo de Puerto Rico.

Interpretó todos sus éxitos, sin faltar sus letras más explícitas. “Ese cu**** me tiene pensando, toy loco meterle con to’”, “Ta’ abusando se hizo completa. To’ el combo desde el booty a las tet**”.

Tampoco faltaron las bailarinas con sus movimientos insinuantes y ropa escasa. Así que “El Cangri” se despidió por todo lo alto, con su música y todo el sabor que puso siempre a sus espectáculos.

Luego, compartió con su público un discurso de tres minutos, en el cual expuso la razón por la que dejará su carrera musical. También reveló a qué se dedicará de ahora en adelante.

Daddy Yankee revela a qué se dedicará ahora

Daddy Yankee, de 46 años, deja el reguetón y comienza una nueva vida dedicada a Cristo. “Soy solo un humano, síganlo a él”, comentó y aseguró que “muchas veces aparentaba estar feliz” pero ahora conoce su verdadero propósito en la vida.

“Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, el de vivir su vida para Cristo.

“Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito”, comenzó relatando The Big Boss.

Quedan poco más de 7 horas para el

Cierre de #LaMeta y el livestream . https://t.co/n8ZWfVOpf3 pic.twitter.com/qmHwcYlX5e — Daddy Yankee (@daddy_yankee) December 3, 2023

“Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron”, continuó Daddy Yankee.

“Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’. Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”, confesó.

Un zoom a los automóviles que metieron al concierto cuando cantó “Gasolina”.

Daddy Yankee y su equipo se lucieron en #LaMeta pic.twitter.com/7mXrBkAkUu — Daddy Yankee Updates (@cyca_yankee) December 4, 2023

“Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”, admitió y declaró “¡Soy libre. Amén!”

“Espero que se les grabe algo bien importante: no sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida”, concluyó.