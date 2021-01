Por tercera ocasión la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos aprobó chequear, algunos beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

El TPS da la potestad de pedir la Residencial Legal Permanente (mejor conocida como Green Card).

El beneficio de la TPS fue aprobado por las Cortes de Apelaciones del º, 8º y 9º. Pero fue denegado por las Cortes de Apelaciones 3er y 5º Circuitos. Esto por alegaciones presentadas en el mandato de Donald Trump.

El debate para pedir la revisión del TPS se centra que los indocumentados que han ingresado a Estados Unidos, pueden ingresar sin haber sido inspeccionados y si califican para una residencia.

The executive order should begin with a high-level description of the breadth of damage done by Trump, including but not limited to:

❌Attacks on #DACA and #TPS

❌Family separation

❌Large-scale entry bans

❌Decimation of the refugee and asylum systems

❌Public charge

— CAP Immigration (@CAPimmigration) January 11, 2021