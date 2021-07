Las personas que tenía previsto salir de los Estados Unidos, en la época vacacional han tenido que retrasar sus planes debido a que no tienen pasaportes.

Según la oficina de Servicios de Pasaportes, alrededor de un millón de personas no tienen el instrumento legal para poder salir del país.

“Eso es un poco más alto de lo que normalmente esperaríamos ver. Sin embargo, esto se debe realmente a que, a medida que los viajeros iban aumentando gracias la disponibilidad de las vacunas, la carga de trabajo empezó a llegar más rápido de lo que veríamos normalmente”, dijo Rachel Arndt, subsecretaria adjunta de Servicios de Pasaportes.

Arndt, indicó que las razones por las cuales se ha retrasado el proceso de entrega del documento para viajar se debe a que las oficinas estuvieron cerradas por la pandemia del Covid-19.

“Las interrupciones de la pandemia siguen teniendo un efecto dominó en todos los pasos del proceso de tramitación de pasaportes, incluida la cantidad de tiempo que actualmente nos lleva tramitar una solicitud de pasaporte”, dijo la funcionaria.

Indicó que el personal solo había regresado a las oficinas, en 17 ciudades del país, y que no tenían la capacidad necesaria para cubrir la demanda.

La funcionaria del Departamento de estado, indicó que esperan en los próximos días habilitar más funcionarios para agilizar el proceso.

GOING ABROAD? The US government says passport applicants should expect delays. The wait for new and renewed passports is now between 12 weeks and 18 weeks, even if you pay for expedited processing. #8NN

Check where you can apply for one: https://t.co/7J2E60gVto

— 8 News NOW (@8NewsNow) July 15, 2021