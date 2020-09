Varias organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron este lunes ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IGDHS) un elevado número de histerectomías hechas en un centro de detención de migrantes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Georgia, así como supuestas “prácticas insalubres” que en vez de controlar, han permitido propagar el contagio de covid-19.

La denuncia de 28 páginas presentada por la organización Project South está basada mayormente en los testimonios de una enfermera que trabajó en el Centro de Detención del Condado de Irwin, en el sur de Georgia, operada por la empresa LaSalle Corrections. También por varios inmigrantes detenidos cuyas identidades fueron protegidas, reportó Univision.

La enfermera Dawn Wooten, que estuvo empleada a tiempo completo en ese centro de detenidos hasta julio de este año -cuando fue degradada a personal eventual- describe lo ocurrido en el sitio como “un experimento de un campo de concentración”.

A courageous nurse at Irwin Country Detention Ctr is speaking out about abuses, racism and #COVID19 hazards for detainees and guards: https://t.co/Ne3dLZtmWC

We & @GovAcctProj are representing her & have filed complaint w/DHS Office of Inspector General: https://t.co/1HPQl96PVP

