Los preparativos para el venidero año escolar en Miami-Dade, están avanzando y este martes, el superintendente, Alberto Cavalho solicitó que una de las normativas impuesta en el 2021 sea opcional en las escuelas.

Carvalho pidió que el uso de tapabocas, dentro de las instituciones educativas sea opcional, para los alumnos.

El superintendente indicó que el uso de tapabocas es opcional durante las actividades al aire libre supervisadas, pero que quieren que esto se extienda a otras áreas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Recomendaron (15 de mayo) el uso continuo de máscaras faciales y el distanciamiento social en las escuelas.

Por lo que Karla Hernández-Mats, presidenta de United Teachers of Dade, indicó que se debe seguir esta normativa.

#NOW: In #Miami #Dade, @MDCPS superintendent @MiamiSup says he will recommend masks for students be optional in the fall. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/7iuAFhMGRd

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) May 18, 2021