El distrito escolar del condado de Palm Beach está experimentando una escasez masiva de conductores de autobuses. Tal vez haya tenido que llevar a sus hijos a la escuela con más frecuencia este año o hayan regresado a casa mucho más tarde de lo habitual.

“Falta de autobuses, conductores que llegan tarde, los autobuses están sobrecargados”, dijo Damien Allen, estudiante de último año de Forest Hill Community High School.

Allen acaba de recibir zapatos nuevos para sus largas caminatas a casa. Dijo que a veces la caminata de más de una hora desde Forest Hill Community High School en West Palm Beach hasta su casa en Palm Springs es más rápida que esperar a que el autobús regrese por él.

“Después de la escuela, tenemos todo un estadio en el gimnasio completamente lleno de estudiantes”, dijo Allen. “Y llegas a casa como a las seis o siete, dependiendo de qué tan tarde”.

LEFT BEHIND: Some South Florida students are faced with a tough decision. They either walk for an hour or more to get home, or they wait for their school bus until 6 or 7 at night. Get the first-hand perspective of a Palm Beach County student. 4:30-7:00am, watch WPTV. pic.twitter.com/5A3xAvacOf

— WPTV (@WPTV) August 26, 2021