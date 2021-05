Con el fin de celebrar el Día de los Caídos (Memorial Day) el próximo fin de semana, Miami Beach anunció una serie de medidas de alto impacto que incluyen restricciones de tráfico, estacionamiento y playa.

El personal de la ciudad organizará una reunión Zoom para discutir el plan de tráfico y las medidas de seguridad para el fin de semana del Día de los Caídos.

The @MiamiBeachNews #MemorialDayWeekend community update is now available. Click the link for info on events and the traffic & safety plan, plus other important details like the hours when access to some residential areas will be limited to residents only. https://t.co/ht7aAY59o3 https://t.co/Z4O3AXOFGk — Dan Gelber (@MayorDanGelber) May 18, 2021

Sin embargo, se han fijado una serie de pautas para garantizar el desarrollo de la actividad y la seguridad de los asistentes:

Espectáculo aéreo y marítimo de Hyundai

El fin de semana marca el regreso del Hyundai Air & Sea Show tras un paréntesis por la pandemia.

Si desea obtener las entradas, puede ingresar en este enlace: Usasalute.

Medidas de alto impacto

Las medidas habituales de alto impacto del fin de semana están en vigor desde las 19 horas del viernes 28 de mayo hasta las 19 horas del lunes 31 de mayo.

Incluyen restricciones sobre el alcohol, lo que se puede llevar a la playa, un bucle de tráfico en South Beach y lectores de matrículas.

En concreto:

Se prohíbe el consumo de alcohol en la playa a menos que se autorice específicamente mediante un permiso para eventos especiales o un acuerdo de concesión.

Controles en los puntos de entrada a la playa.

Prohibido en la playa:

dispositivos hinchables, tiendas de campaña, mesas y estructuras similares, música alta, neveras, recipientes de vidrio, pajitas de plástico y espuma de poliestireno.

En determinadas zonas de la playa se aplicarán límites de capacidad. Una vez alcanzado el aforo, se denegará el acceso adicional.

No se concederán nuevas licencias y se suspenderán las actuales a los promotores de cualquier evento de baile o entretenimiento que se celebre en un establecimiento de bebidas alcohólicas situado en los distritos MXE y CD-2 de South Beach.

Suspensión y cierre de las entidades comerciales que alquilen o arrienden determinados vehículos, incluidos los carros de golf, los vehículos de baja velocidad, los autociclos, los scooters motorizados, los ciclomotores, las motocicletas con motores de 50 cc o menos y las bicicletas motorizadas.

Lectores de matrículas (LPR) en uso. (Véase más abajo)

En su página web, el Ayuntamiento declara explícitamente: beber alcohol en público es motivo de detención, fumar marihuana es motivo de detención, conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) es motivo de detención, conducir un scooter dentro y fuera del tráfico de vehículos o en las aceras es ilegal la música alta de los vehículos puede ser objeto de detención.

We will host a virtual Memorial Day Weekend community update meeting on Tuesday, May 25. Staff will discuss the enhanced safety measures and weekend traffic plan to ensure our residents and visitors have a safe holiday weekend! Join the meeting here: https://t.co/ATxYJiVcSZ pic.twitter.com/lf5uzw1rCl — #MaskUpMiamiBeach (@MiamiBeachNews) May 13, 2021

Plan de tráfico

Habrá un bucle de tráfico nocturno el viernes, sábado y domingo en la noche durante el fin de semana de vacaciones a partir de las 19:00 horas, con patrones de tráfico normal de regresar a más tardar 5 am cada día.

El bucle dirige el tráfico hacia el este en la calle 5 para viajar hacia el norte en la Avenida Collins a la calle 17, a continuación, se mueve hacia el oeste a la Avenida Washington, y hacia el sur en la Avenida Washington a la calle 5.

Las barricadas restringirán el acceso a los barrios residenciales de Flamingo Park y South of Fifth.

Las restricciones de acceso a los barrios estarán vigentes todas las tardes desde las 19:00 hasta las 4:30 horas, desde el jueves 27 de mayo hasta el lunes 31 de mayo.

Los residentes podrán acceder a su barrio con una identificación válida con foto o una prueba de residencia.

Los visitantes, los vehículos de reparto y de transporte compartido tendrán que utilizar los puntos de control operados por la policía y/o los guardias de seguridad.

Impacto del servicio de trolebús y autobús: Cuando el bucle de tráfico esté en marcha, el servicio de trolebús de Miami Beach y el servicio de autobús del condado de Miami-Dade operarán en dirección sur y norte a lo largo de Meridian Avenue entre la calle 5 y la calle 17 en lugar de Collins Avenue.

Lectores de matrículas

Los lectores de matrículas estarán en uso desde el viernes hasta el domingo en la noche a partir de las 10 pm.

Calzada MacArthur: Para acomodar el LPRS, la MacArthur Causeway sólo tendrá un carril disponible hacia el este abierto. Se podrá transitar por ahí cuando sea habilitado.

Calzada Julia Tuttle: Se habilitarán dos carriles en esa dirección.

También se desplegarán LPRs el jueves en la noche a lo largo del corredor de 5th Street y el lunes en la noche a lo largo de los corredores de 5th Street y 41st Street para filtrar el tráfico entrante.

Aparcamiento

Garajes: A partir del viernes 28 de mayo a las 7 de la tarde, se impondrá una tarifa plana de 20 dólares por vehículo en todos los garajes de la ciudad en el Distrito Cultural Art Deco (ADCD)/Distrito de Entretenimiento de Uso Mixto (MXE), excepto para los titulares de tarjetas de acceso y los residentes.

Esto incluye los garajes de 7th Street y Collins Avenue, 12th Street y Washington Avenue, 13th Street y Collins Avenue, y el Anchor Garage en 16th Street. Nota: No se permite la entrada y salida con el mismo ticket.

Estacionamiento en la calle: El estacionamiento en la calle estará prohibido a lo largo de las avenidas Collins y Washington en el ADCD/MXE.

El estacionamiento en la calle entre Collins Avenue y Ocean Drive y las calles 5 y 15 sólo estará disponible para los residentes con un permiso de estacionamiento de la Zona Residencial 5.

Lanzaderas de aparcamiento gratuitas

La ciudad pondrá a disposición de los asistentes tranvías y freebees para ir y volver de los seis aparcamientos designados para el evento.

Las lanzaderas de aparcamiento funcionarán el sábado 29 de mayo y el domingo 30 de mayo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde a intervalos de aproximadamente 15 minutos.

Los tranvías recogerán y dejarán a los pasajeros en Collins Avenue y 11th Street desde los siguientes aparcamientos.:

41st Street y Sheridan Avenue, parada del Trolley #219

23rd Street y Liberty Avenue, parada del trolebús nº 194

En los garajes de 17th Street, Pennsylvania Avenue y City Hall, utilice la parada del Trolley nº 200 en 17th Street y Convention Center Drive.