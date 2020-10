La votación anticipada en el Estado del Sol arrancó con un inicio récord esta semana y el presidente Donald Trump se unió a los millones de floridanos en la votación anticipada este fin de semana.

Por redacción MiamiDiario

El presidente Trump votó el sábado por la mañana temprano en la biblioteca del condado de Palm Beach en West Palm Beach.

Trump llegó a Florida el viernes por la tarde alrededor de las 4 pm Voló a Ocala y celebró un mitin en Florida Central en The Villages, una enorme comunidad de jubilados de Florida Central que es una parada habitual para los candidatos republicanos.

Durante su parada de campaña en The Villages, el presidente comentó:

“Te veo conduciendo en esos hermosos carritos de golf. Los carros más bonitos. Quiero conseguir uno. Voy a comprar un carrito de golf como ese, pero ustedes tienen lo mejor y siempre están luchando por mí y yo siempre estoy luchando por ustedes ”, dijo el presidente a las personas mayores el viernes.

“Kamala no será presidenta, no vamos a tener una presidenta socialista”.

“Por cierto, Kamala no será su primera mujer presidenta. Ella no será su primera mujer presidenta. No es como se supone que debe ser “.

Se esperaba que fuera de The Villages a Pensacola para un mitin nocturno en una región que normalmente ofrece grandes márgenes a los republicanos.

El vicepresidente de Trump, Mike Pence, también vendrá a Florida el sábado.

Pence hará campaña en Lakeland y Tallahassee.

Está programado que Pence se presente a las 3:30 pm del sábado en el Aeropuerto Internacional de Lakeland y luego realizará un mitin a las 6:30 pm en el Aeropuerto Internacional de Tallahassee, anunció la campaña de Trump el jueves.

Mientras tanto, el ex presidente Barack Obama estará en Miami el sábado para hacer campaña en nombre del ex vicepresidente Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora estadounidense Kamala Harris.

Obama tiene previsto hablar en un evento en el campus de la Bahía de Biscayne de la Universidad Internacional de Florida. Será un rally de autos drive-in en North Miami. Es una ciudad con un 60% de población negra según las últimas cifras del censo.

“Lo que he tratado de comunicar constantemente durante este año es, particularmente cuando hablo con hermanos jóvenes, reconocerles que el gobierno y la votación por sí solos no van a cambiar todo”, dijo Obama.

La campaña de Biden no ha anunciado dónde se llevará a cabo el evento de Obama, solo reveló que será un rally de autos en North Miami.

Obama compartió su apoyo al boleto Biden-Harris en Filadelfia el martes.

Joe Biden también está de regreso en la campaña electoral el viernes. Biden pronunciará un discurso en Wilmington, Delaware, sobre COVID-19 y la economía.

También criticó el manejo del presidente de COVID-19.

“Llevamos más de 8 meses en esta crisis y el presidente aún no tiene un plan. Se ha rendido. Él te abandonó. Renunció a su familia. Ha renunciado a Estados Unidos ”, dijo Biden.

Florida es un estado clave en las elecciones presidenciales. Las encuestas indican que Trump y Biden están en una carrera decisiva en Florida

Hasta el viernes por la noche, Miami-Dade y Broward habían visto emitir su voto a un tercio de los votantes registrados.

“Es muy probable que sepamos quién ganó Florida el miércoles por la mañana temprano”, dijo el experto en leyes electorales de CBS News, David Becker.

Trump ganó Florida y sus 29 votos electorales en 2016 por 113,000 votos, y se considera que el estado debe ganar si Trump quiere asegurar la reelección.

Fuente: Telemundo

También te puede interesar: