El empresario italiano Gianluca Vacchi, que conquistó las redes sociales con sus increíbles pasos de baile, se ha convertido en uno de los influencer millonarios más populares del momento, pues a través de las redes sociales ha forjado una comunidad de más de 19 millones de seguidores, reportó meganoticias

Los miles de seguidores de Vacchi están atentos de sus bailes, sus viajes y hasta de su día a día junto a la venezolana Sharon Fonseca, con quien tuvo a su primera hija: Blu Jerusalema,

Aunque su contenido en las plataformas digitales han sido la razón de su popularidad, su vida excéntrica también llama la atención de sus followers, quienes se preguntan cómo el empresario italiano logró tener un patrimonio de más de 500 millones de dólares.

Vacchi viene de una familia de emprendedores y es el heredero del grupo IMA, una poderosa compañía dedicada a la fabricación de maquinaria para el envasado de productos alimenticios y farmacéuticos.

Aunque desde su nacimiento pertenece a una familia pudiente, el hombre de 53 años de edad ha puesto toda su dedicación en aumentar el capital de su empresa, además de crear nuevas formas de inversiones que le han hecho crecer económicamente.

Al ser consultado sobre el origen de su fortuna y su lujoso estilo de vida, Vacchi comentó en una entrevista para El País en el año 2017 que “quien crea que puede llegar a tener estilo de vida que yo tengo rápido, sin antes haber trabajado, sacrificado y arriesgado muchísimo, es un tonto”.

Una juventud muy sacrificada

Lo cierto es que el dinero nunca fue un motivo de preocupación para la familia Vacchi, por lo que siempre tuvieron la cultura de estudiar, prepararse y trabajar arduamente para hacer crecer la empresa familiar.

Esto llevó a Gianluca a estudiar economía, al tiempo que se empapaba de los negocios que hacía su abuelo y su padre. Una vez graduado, se metió de lleno en las finanzas y logró catapultarse al éxito.

Cuando su padre murió, el italiano decidió comprar “las acciones de los parientes menos interesados, endeudándome por cinco veces la herencia de papá”, esto lo llevó también a tener grandes problemas con los bancos.

Percances bancarios

En 2017, Vacchi se convirtió en noticia en varios portales internacionales luego de haber sido embargado. El motivo real es que el italiano es un “gran solicitante de préstamos”, los cuales se acumularon en sus cuentas y produjeron un “castigo” bancario.

Vacchi aseguró en esa ocasión que “sEs simple. Mis consejeros financieros me dijeron que el banco estaba empleando tasas de interés incorrectas. Entonces decidí no pagarles los honorarios por gestionar mi patrimonio y los demandé”, detalló, aunque luego matizó que “8,5 millones de euros es mucho, pero si lo comparo con lo que tengo, no es mucho“.

Sin duda, son años de experiencia en el mundo empresarial, por lo que ahora se ha convertido en un “mentor” para su actual pareja, la modelo Sharon Fonseca, quien recientemente emprendió su nuevo proyecto de moda llamado “BySharon”, en el que exhibe y vende piezas de ropa de su propia creación.

