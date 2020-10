En un solo día, la tormenta tropical Goni se ha intensificado hasta pasar de ser la tormenta más intensa del año a un mega tifón, a medida que se acerca a la isla filipina de Luzón, informa The Washington Post.

Su desarrollo como tifón se produjo entre el jueves y el viernes por la noche sobre las aguas del océano Pacífico. Goni ha alcanzado la categoría 5, y es considerado el más poderoso y destructivo nunca antes formado.

Con vientos de 215 km/h y ráfagas de hasta 265 km/h, tocará tierra el domingo. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) advirtió que las fuertes lluvias del tifón pueden desencadenar lahares y corrientes de lodo por las laderas de tres volcanes de la isla.

LOOK: Typhoon #RollyPH (#Goni) has maintained its clear eye and continues to grow in size as it approaches Luzon.

Here's a 12-hour satellite animation showing its movement and growth since early morning. Stay safe and updated!

Satellite Animation via @windyforecast pic.twitter.com/VFb3pzVLam

— EarthShakerPH #FirstAnniversary (@earthshakerph) October 31, 2020