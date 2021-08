Damara Holness, hija de un político de Broward, enfrenta cargos federales por presuntamente mentir para obtener 300,000 dólares que estaban destinados a ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia de coronavirus, según el Departamento de Justicia.

La mujer de 28 años de edad compareció este miércoles ante el juez magistrado de los Estados Unidos, Patrick M. Hunt, en Fort Lauderdale.

Los fiscales dijeron a Local 10 que Holness solicitó 300,000 dólares en ayuda del Programa de Protección de Cheques de Pago en nombre de Holness Consulting Inc. Supuestamente uso formularios fraudulentos de impuestos sobre la nómina para alegar que su compañía empleaba a 18 personas y tenía alrededor de 120,000 dólares en gastos de nómina mensuales, mientras que en realidad no tenía empleados.

Agentes especiales del FBI Miami encontraron un banco en Georgia que aprobó su solicitud fraudulenta y transfirió el dinero a la cuenta bancaria de Holness Consulting, Inc en Florida, en julio de 2020.

Damara Holness, 26-year-old daughter of County Commissioner Dale Holness, announces her first run for political position. pic.twitter.com/I143jWwgar

— Brittany Wallman (@BrittanyWallman) March 25, 2019