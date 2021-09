Una organización comunitaria está dispuesta a hacerse cargo de su propiedad y comenzar un enorme proyecto de conservación del faro de los Cayos de Florida.

Con una antigüedad de 148 años, el Alligator Reef Lighthouse podría ser restaurado por Friends of the Pool Inc., con sede en Islamorada, reportó Sun Sentinel.

Friends of the Pool organiza cada año una carrera de natación de ocho millas hasta el faro y de vuelta para financiar becas universitarias.

El esfuerzo por salvar el faro y poner en marcha el evento “Swim for Alligator Lighthouse” fue concebido por Larry Herlth, un artesano del metal de Islamorada que creó detalladas réplicas del Alligator Reef Lighthouse y otros faros de los Cayos.

“Los seis faros de los Cayos de Florida son la mayor colección de faros de hierro de todo el mundo”, dijo Herlth. “La historia es simplemente fenomenal”.

El faro de Alligator Reef lleva el nombre del USS Alligator, una goleta de la Marina estadounidense que encalló en el arrecife en 1822 y se hundió.

“El faro de Alligator Reef lleva en pie desde 1873”, dijo el organizador del proyecto, Rob Dixon. “Es una parte importante de la historia local de Islamorada.

“Es nuestra Estatua de la Libertad y hay que salvarla” también comentó Dixon.

El organizador del proyecto dijo que es probable que el proyecto de restauración lleve de cinco a siete años y cueste hasta 9 millones de dólares.

“Vamos a necesitar mucha ayuda para recaudar fondos y mucha ayuda técnica”, dijo el organizador del proyecto.