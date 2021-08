Este miércoles un hombre falleció tras ser atropellado por el tranvía de Miami, en horas de la tarde.

La policía de Miami se trasladó al lugar para investigar el suceso, en el que el caballero aún sin identidad de 60 años de edad fue golpeado por un vagón de la red de ferrocarril de la ciudad.

El hecho ocurrió exactamente en Northeast Second Avenue y 38th Street en el Design District, alrededor de las 6:00 pm.

Tras el suceso, el hombre fue trasladado de emergencia al Jackson Memorial Hospital, para que fuese atendido de emergencia.

Man dies at hospital after being struck by trolley in Miamihttps://t.co/pdP31SC688

— WSVN 7 News (@wsvn) August 19, 2021