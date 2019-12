Homicidio de dos jóvenes hispanos es investigado por la Policía de Miami-Dade

La policía de Miami-Dade está pidiendo la ayuda de la comunidad para encontrar a los responsables de un doble homicidio ocurrido la madrugada de navidad, en el área de Homestead.

De acuerdo con las autoridades, la policía de Homestead y los bomberos de Miami-Dade acudieron a una llamada sobre una persona muerta en el bloque 100 y la avenida 4 del noroeste, reportó Periodicocubano.

Cuando los oficiales llegaron encontraron a dos personas heridas de bala, que fueron declarados muertos en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Venicio Carrillo Pérez, de 17 años, y Juan Andrés Godinez, de 22. Al parecer ambos son de origen guatemalteco.

SEEKING INFORMATION: On 12/25/19, the pictured victims were killed in the area of NW 4 Avenue and Mowry Drive. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477. pic.twitter.com/BtlNU0nhr3

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) December 26, 2019