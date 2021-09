Un conductor huyó de un tiroteo y se estrelló contra un muro en Miami Gardens el martes en la tarde.

El auto se estrelló contra una pared fuera de una casa en la 5ª Avenida del Noroeste.

A pocas cuadras, los oficiales estaban investigando informes de disparos, reportó Local10.

SHOOTING AND CRASH – Authorities investigated a pair of scenes in Miami Gardens on Tuesday afternoon after a driver said they crashed because they were fleeing a shooting. https://t.co/ji8LaXPra0

