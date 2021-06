Este 25 de junio a las 8 de la mañana, la Iglesia Católica de St. Joseph ofrecerá una misa en honor a los afectados por el derrumbe del edificio en Surfside

Dicha información fue suministrada a través de una nota de prensa de la propia Iglesia se encuentra ubicada en la 8670 Byron Avenue de Miami Beach.

Cabe destacar que St. Joseph’s es geográficamente la iglesia para los católicos que viven en el condominio de Surfside.

Los últimos reportes señalan que hasta el momento una persona fallecida y 99 desaparecidos. Un total de 102 personas que estaban alojadas en el edificio están a salvo, declaró la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

We begin our day with heavy hearts as we learn about the partial collapse of the apartment building in the City of Surfside. We pray for all those affected by this tragedy, first responders, and medical personnel. #prayforsurfside pic.twitter.com/CRypZ7T9g6

— Archdiocese of Miami (@CatholicMiami) June 24, 2021