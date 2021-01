Uno de los dolores de cabeza en estos tiempos es cómo pagar los impuestos, de una manera sencilla y menos engorrosa desde la comodidad de tu casa y sin tener que trasladarte a una oficina.

Por eso el El Internal Revenue Service o Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) presentó un plan para que los contribuyentes puedan pagar de una manera fácil.

El IRS implementó una la opción de una cuenta online para que los usuarios puedan ingresar sus datos y por allí hacer sus pagos de impuestos de forma sencilla.

